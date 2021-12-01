Malatya beyaza büründü - Son Dakika

Malatya beyaza büründü
MALATYA - Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerine yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı önemli derecede düştü.
Malatya'ya mevsimin ilk karı yağarak, dağların tepeleri beyaza büründü. İlk kar, Akçadağ ilçesi Kozluca-Darıca mevkiine yağarken, şehir merkezinde hava sıcaklığı düştü, yağmur etkili oluyor.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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