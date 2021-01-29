Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı

29.01.2021 10:33
Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı

MALATYA, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

MALATYA, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Güzel manzaraların ortaya çıktığı kentte, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan ve günün ilk ışıklarına kadar süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara çıkıp kar topu oynadı. Trafikte kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.


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Kaynak: DHA

kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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