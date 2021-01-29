Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan ve günün ilk ışıklarına kadar süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara çıkıp kar topu oynadı. Trafikte kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

Kaynak: DHA

kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.