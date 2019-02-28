Son Dakika Haberleri: Malatya Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Malatya Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu

13 dakika önce

MALATYA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Malatya Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu, System.String[]
MALATYA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar da sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Trafikte ise kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:16 Kaynak: DHA

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