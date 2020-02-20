Malatya birincisi ekibe Başkan Gürkan'dan hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya birincisi ekibe Başkan Gürkan'dan hediye - Son Dakika

Malatya birincisi ekibe Başkan Gürkan'dan hediye

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi düzenlenen Halk oyunları İl yarışması kızlar yıldızlar kategorisinde Malatya birincisi oldular.

Malatya birincisi ekibe Başkan Gürkan'dan hediye, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi düzenlenen Halk oyunları İl yarışması kızlar yıldızlar kategorisinde Malatya birincisi oldular.


Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Öğretmenler ve yarışmada birinci olan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ettiler. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 5 kulübün katıldığı Halk Oyunları İl Yarışması Yıldızlar Kategorisinde birinci olan öğrenciler birincilik kupasını Başkan Gürkan'a sundu. Başkan Gürkan, yaptığı konuşmada, "Evlatlarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha nice kupaları Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüze kazandırmanızı temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın okulları haricinde kendilerine bir spor branşı seçerek uğraşmaları bizleri mutlu etmekte. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak 14 farklı branşta yaklaşık 1200 gencimize spor yapma imkanı sunuyoruz" dedi. Başkan Gürkan, başarılı öğrencilere yapmış oldukları bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, hediyeler takdim etti.


Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen de, "Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Malatyalı gençlerimizin spor ile uğraşmalarını sağlamak amacıyla gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'dır. Kulübümüzün ve çocuklarımızın başarılı olması için her zaman yanımızda yer almış ve desteklerini esirgememiştir" şeklinde konuştu.


MBB Spor Kulübü Halk oyunları yıldızlar dalında birinci olan öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ile Başkan Gürkan günün anısında fotoğraf çekerek ziyaret son buldu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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