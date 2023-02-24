BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI EV YAPTILAR - Son Dakika
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BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI EV YAPTILAR

24.02.2023 11:29

MALATYA'nın Kozluca Büyük Köyü'nde yaşayan Çetin ailesinin, depremde borçla aldıkları evleri yıkıldı.

MALATYA'nın Kozluca Büyük Köyü'nde yaşayan Çetin ailesinin, depremde borçla aldıkları evleri yıkıldı. Ailesağlam kalan ahırlarının bir bölümünü odaya dönüştürerek koyunlarıyla birlikte yaşamaya başladı.

Depremin ardından Malatya'nın Kozluca Büyük Köyü'nde borçla aldıkları evleri yıkılan Çetin ailesi, küçük baş hayvanlarının kaldığı ahırın bir bölümünü odaya dönüştürdü. Ahırda koyun ve kuzularıyla yaşamaya başladıklarını söyleyen Fadime Çetin, "Evimizi yeni almıştık, borcunu bile ödeyemedik. İkinci depremde evimiz yıkıldı. Çok korktuk, panikle canımızı kurtardık. 3 çocuğum var, kayınvalidem de yanımdaydı. Oğlumla kayınvalidemi İstanbul'a yolladık. Bir kız bir oğlan da yanımda kaldı. Burada yaşıyoruz işte, ahırı ev yaptık. Tezeklerin üzerine palet döşedik, 2 de halı serdik, oldu bir ev. Sobayı kuruyorum, gıda yardımlarıyla yemek pişiriyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Malatya, Güncel, Son Dakika

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