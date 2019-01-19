Son Dakika Haberleri: Malatya, Bu Bölgenin En Gelişmiş Kentlerinden Bir Tanesi"

Malatya, Bu Bölgenin En Gelişmiş Kentlerinden Bir Tanesi"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malatya, bu bölgenin en gelişmiş kentlerinden bir tanesi. İnşallah Malatya'nın bu gelişmişliğini, kalkınmışlığını AK Parti hükümetleriyle başlayan iyi seviyesini daha da ileriye taşıma arzusundayız." dedi.

Malatya, Bu Bölgenin En Gelişmiş Kentlerinden Bir Tanesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Malatya, bu bölgenin en gelişmiş kentlerinden bir tanesi. İnşallah Malatya'nın bu gelişmişliğini, kalkınmışlığını AK Parti hükümetleriyle başlayan iyi seviyesini daha da ileriye taşıma arzusundayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Dönmez, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan bilgilendirme aldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yarın Malatya'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirterek, kentin sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm yolu arayacaklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin önemine dikkati çeken Bakan Dönmez, "Eski bir yerel yönetimler çalışanı ve yöneticisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; yerel yönetimler, sorumluluğu kedisinde olmayan işlerle de uğraşmak durumunda kalır. Muhtemelen Sayın Başkanımızın da elektrikle, doğal gazla hatta madencilikle ilgili konular bile kendisine aksetmiş olur. Zaten işin güzelliği de burada. Özellikle merkezi yönetimle yerel yönetimin uyumlu diyalog içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmış oluyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Malatya'nın kayısı, meyve merkezi olarak bilindiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Malatya'nın, kayısının ötesinde, onun da önüne geçmiş başka güzellikleri var, hem yer altı hem yer üstü. Madencilik açısından da potansiyeli bol bir şehrimiz. Güneş yatırımlarımız, yenilenebilir enerji yatırımlarımız var. Şehri sadece görünen yüzüyle değil, görünmeyen yer altı zenginlikleriyle değerlendirmek durumundayız. Malatya, bu bölgenin en gelişmiş kentlerinden bir tanesi. İnşallah Malatya'nın bu gelişmişliğini, kalkınmışlığını AK Parti hükümetleriyle başlayan iyi seviyesini daha da ileriye taşıma arzusundayız. Yerel yönetimler ve merkezi hükümet, birlikte bu potansiyeli değerlendireceğiz. Yerel yönetimlerin sadece şehrin imar ve çevre açısından değil, enerjiyle, özellikle atıkla alakalı projeleri var."

Konuşmanın ardından Başkan Hacı Uğur Polat, Bakan Dönmez'e Malatya kayısısı ve çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Malatya, Güncel
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