Malatya Bülent Hanbay ile Gülecek
1 saat önce
Malatya'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak.
Malatya
'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak. Yeşilyurt
Belediyesinin de destek verdiği gösteri 19 Mart Salı günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 19: 00'da başlayacak.
"Nerede kalmıştık" isimli standup gösterisini vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:02 Kaynak: İHA
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