Son Dakika Haberleri: Malatya Bülent Hanbay ile Gülecek

Malatya Bülent Hanbay ile Gülecek

1 saat önce

Malatya'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak.

Malatya Bülent Hanbay ile Gülecek, System.String[]
Malatya'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak.

Yeşilyurt Belediyesinin de destek verdiği gösteri 19 Mart Salı günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 19: 00'da başlayacak.

"Nerede kalmıştık" isimli standup gösterisini vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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