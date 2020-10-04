Büyükşehir Belediyesi asfalt serme makinesi aldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi asfalt serim çalışmalarının daha hızlı bir şekilde yapılması amacıyla yeni bir asfalt serme makinesi (finişer) daha satın aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya genelinde en ücra noktalara kadar hizmet götüren Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerin kaliteli ve hızlı bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla teknolojinin son imkanlarını kullanarak hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşması ile kırsal mahalleler ile ilçelerdeki asfalt çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yapmak amacıyla önceki yıllarda alınan 2 asfalt serim makinesine bir yenisini daha ekledi.

Sürücüsüne ergonomik ve güvenli bir çalışma alanı sunan 1900-3 asfalt serme makinesi 11 metre genişliğinde asfalt serimi yapabiliyor.