Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi

05.11.2020 16:45
Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi, System.String[]

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında ertelenen Diyarbakır ekibi Asur Gençlik maçını 4 set sonunda 3-1'lik skorla kazandı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında ertelenen Diyarbakır ekibi Asur Gençlik maçını 4 set sonunda 3-1'lik skorla kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında ligde 9 puanla 3. sıraya yükseldi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda ertelenen 2. hafta karşılaşmasında Diyarbakır temsilcisi ile deplasmanında karşılaştı. Diyarbakır Şehit Halit Gürsel Spor Salonu'nda Asur Gençlik'e konuk olan turuncu yeşilliler birinci sette teknik molaya 12-10'luk skorla üstün girdi. Mola sonrasında çekişmeli geçen ilk sette, takımlar karşılıklı sayı üretti. 18-18 eşitliğin sağlandığı maçta setin son bölümleri de karşılıklı sayılarla devam etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor seyir zevkinin yüksek olduğu ilk seti 25-23'lük üstünlükle tamamladı ve rakibi karşısında setlerde durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sette maça ağırlığını koyan taraf olan Malatya Büyükşehir Belediyespor teknik molaya 12-7'lik üstünlükle girdi. Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü koruyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de oyunun üstünlüğünü ve sayı farkını elinde tuttu. İkinci seti 25-15 gibi farklı bir sonuçla tamamladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor ikinci set sonunda setlerde 2-0 öne geçti.

İlk iki setteki oyun üstünlüğünü üçüncü sete yansıtamayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-8'lik bir skorla mağlup girdi. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi bir türlü sağlayamayan turuncu yeşilliler, üçüncü seti 25-15'lik skorla mağlup tamamladı. Asur Gençlik'in aldığı üçüncü setin ardından durum 2-1'e geldi.

Dördüncü setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-9'luk skorla önde girdi. Teknik mola sonrasında oyuna ağırlığını yeniden koyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, dördüncü sette farkı giderek açtı ve seti 25-14'lük skorla kazandı. Setlerde 3-1'lik skoru alan Malatya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı da kazanan taraf oldu.

Diyarbakır deplasmanında Asur Gençlik karşısında alınan galibiyetin ardından mücadeleyi değerlendiren Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, erteleme maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Cücemen, " Geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız Dinamik Gençlik maçında aldığımız galibiyetin ardından ertelenen maçımızı da kazanmamız takım olarak bizleri sevindirdi. Şu ana kadar takımımızın iyi bir performans sergilediğini söylemek istiyorum. 3 gün içerisinde

iki maça çıkmamıza rağmen oyuncularımız Asur Gençlik maçında da iyi oyun sergiledi. Bu anlamda maç içerisinde üçüncü sette biraz oyundan düştük ancak dördüncü sette oyuncularımız seti ve maçı kazanmasını bildi. Şimdi artık önümüzdeki maçımıza konsantre olacağız. Evimizde oynayacağımız Türşad maçını da kazanmak istiyoruz. İnşallah Cumartesi günü oynayacağımız maçımızı da kazanıp yolumuza emin adımlarla gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler 1. Lig B Grubu'nda ligin 5. haftasında sahasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda Bitlis takımı Türşad Adilcevaz ile karşılaşacak. - MALATYA

Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi
Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi

Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya Büyükşehir, Asur Gençlik maçını 3-1'lik skorla kazanmasını bildi - Son Dakika Spor


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