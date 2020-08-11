Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan'dan Adil Gevrek'e 'değişim' çağrısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan'dan Adil Gevrek'e 'değişim' çağrısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek Yeni Malatyaspor ile ilgili gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan'dan Adil Gevrek'e 'değişim' çağrısı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek Yeni Malatyaspor ile ilgili gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 yıldır kulübü yöneten Adil Gevrek ve ekibinin güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Son sürece geldiğimizde, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında hatalar zinciri birbirini ardına geldi. Teknik heyetin değişmesi, tekrar değişmesi, futbolcuların satılmış olması, var olan futbolculardaki sahaya çıkmama eğilimi şeklindeki disiplinsizliğin olması ve yönetimin yaptırım noktasında burada zayıf kalması ve bunun sonucu olarak Malatyasporumuzun ligden düşmesi ile sonuçlandı" diye konuştu.

Süper Lig'in ikinci yarısında Malatya kamuoyunda mevcut yönetimin istifa etmesi yönünde görüşlerin ortaya çıktığını aktaran Gürkan, "Biz bulunduğumuz sorumluluk ve mevkinin gereği dedik ki 'Dere geçerken at değiştirilmez.' Bu anlamda bütün şimşekleri de üzerimize çektik ve sonuçta o şimşekleri üzerimize atanlar haklı çıktılar. Bizim de ikinci bir alternatifimiz yoktu. O dönemde yönetimin istifa etmesi, takımda başka şeyler olabilir ve bu arada tekrar sorumluluğu bize iade edebilirlerdi" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN HATALAR SANKİ NİSPETMİŞ GİBİ YAPILDI'

Kulübün başarısızlığından mutluluk duyacak bir grubun olduğundan da söz eden Başkan Gürkan, "Ama bütün bunlara rağmen bizler dedik ki 'Maddi ve manevi olarak Malatyasporumuzun yanındayız.' Her konuda destekledik. Taraftarların deplasmana gitmesinden, bizim teknik heyet, futbolcu ve antrenman ziyaretleri, İstanbul'da yapmış olduğumuz ziyaretler ile bu süreci düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Ama sonuç olarak Malatyaspor kümeden düşme durumunda kaldı. Yani yapılamayacak ne kadar hatalar var ise bütün hatalar sanki nispetmiş gibi yapıldı ve sonuç Malatyaspor'un ligde düşmesi oldu" dedi.

'MALATYA AÇISINDAN BU SÜREÇ NORMAL BİR SÜREÇ DEĞİLDİ'

Kentte Ocak ayında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ortaya çıkan koronavirüs salgınının Yeni Malatyaspor'u olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

"Malatya açısından bu süreç normal bir süreç değildi, anormal bir süreçti. Ligde kalmaması Malatyaspor'un çok daha vahim durumlara gideceğinin görüntüsü idi. Futbolcuların sahaya çıkmadığını biliyoruz, biz o dönemde destekledik. Ekonomik anlamda ilgili şirketlerimiz sponsorluk anlaşmaları ile destekleyerek futbolcuların sahaya çıkması sağlandı. Bu süreç bu şekilde gidince ve neticede sonuç Süper Lig'den düşme ile sonuçlanınca bu sefer bizler yaşadığımız bu genel küresel anlamdaki ve lokal anlamdaki deprem hadisesini ilgili yetkili mercilere getirdik. Sonuçta; Federasyonumuz, Spor Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız 3 takımın küme düşmesinin kaldırılması noktasında genel eğilim belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Federasyonumuza ve kulüp yöneticilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."

'BURASI BİR HUKUK DEVLETİDİR'

Son yaşanan süreç sonrası kamuoyunda Yeni Malatyaspor yönetiminin görevi bırakması baskısının ortaya çıktığını da vurgulayan Gürkan, divan kurulunun da toplanarak yönetimin değişmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsattı.

Kentteki milletvekilleri ile de konuyu görüştüklerini ve genel olarak Yeni Malatyaspor yönetiminde kan değişikliği olması fikrinin öne çıktığını anlatan Gürkan, "Ben de Yeni Malatyaspor Başkanımız Adil Gevrek Bey'i aradım. Malatyaspor ile ilgili halkla, ilgili ve yetkili kişiler ile yapmış olduğumuz görüşmede böyle bir sonucun olduğunu söyledim. Kendileri de 'Başkanım siz böyle diyorsunuz ama başkaları da bizlere sizlerin görevde kalması daha uygun, diyorlar' dedi. Bizlerin şahıslarla bir durumu olamaz. Adil Bey bu memlekete hizmet etmiş, buradaki talebimiz hem onun huzuru açısından hem Malatya'da bir kan değişikliğinin olması ve yeni bir yönetimle gitmesi daha uygun olacağını uygun bir lisanla ifade ettik. Ama bunu karıştırma noktasında birileri farklı bir amaçla bunu yapıyorsa üzülürüm. Zayıflığın ifadesidir. Farklı ortamlarda, farklı konuşuyorsa, öyle söylemler var, bunlar hoş değil, Malatya'da gezdiğimde herkes 'Buraya ne zaman müdahale edeceksin?'; netice de burası bir hukuk devletidir. Biz ancak görüş ve düşüncelerimizi ifade ederiz. Kendilerine bunu söyleriz. Bunu da ilettik. Bugün de basın toplantısı yapacağımı şeffaf bir şekilde söyledim. Konuşmalarımın özetini de ifade ettim" ifadelerini kullandı.

'AKLISELİM BİR İNSANIN DA ZATEN BÖYLE BİR DÜŞÜNCESİ OLAMAZ'

Yeni Malatyaspor'un kişiye endeksli olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buralar Malatya'nın ortak malıdır. Malatya'nın hepsi bunun ortak paydasıdır. Dolayısıyla biz paydaş olarak ve Malatyaspor'a hem maddi hem de manevi desteklerimiz sonucu ve bu desteklerin sorumluluğunun getirdiği yaklaşımla kamuoyunda oluşan duygu ve düşünceleri Malatyaspor'un yönetimine ifade ettik. Bundan sonraki karar Malatyaspor'un yönetimi ve yönetim kurulunun kararıdır. Burası bir hukuk devletidir. Bizim kimseye şöyle veya böyle deme şansımızda yoktur. Temennimiz, kamuoyunun beklentisine cevap verir. Cevap verilmediği takdirde sezon içerisinde yine biz Malatyaspor'un başarısından yana oluruz. Dolayısıyla biz, hataları, eksikleri ve yanlışları Malatya kamuoyuyla, Malatyaspor yönetiminin bütünleşemediğini ve değişik platformlarda ifade ettik. Dün de kendisine ifade ettim. Bugün de siz basın mensuplarının huzurunda Malatyamıza bunu deklare ediyorum. Bu benim Şehrül-Emin olarak sorumluluğumun gereğidir. Kişilerle ve şahıslarla bizim husumetimiz, duygusal anlamda küskünlük, barış, kanlık isteyip istememe şeklinde bir düşüncemiz olamaz. Aklıselim bir insanın da zaten böyle bir düşüncesi olamaz."

Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:22

Son Dakika Spor Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan'dan Adil Gevrek'e 'değişim' çağrısı - Son Dakika Spor
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