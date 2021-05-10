Malatya Büyükşehir, bayramda görev başında olacak - Son Dakika

Malatya Büyükşehir, bayramda görev başında olacak

10.05.2021 16:15
Malatya Büyükşehir, bayramda görev başında olacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler" ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekiplerinin de bayram süresince denetimlerini sürdüreceği vurgulanarak, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı süre zarfında kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına göre vatandaşların Ramazan Bayram tatili süresince huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için genel zabıta hizmetleri, zabıta trafik hizmetleri ve zabıta hafriyat denetim hizmetlerine kesintisiz olarak devam edecek. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından genelge kapsamında açık olan iş yerlerinin rutin denetlemelerinin dışında, maske, mesafe ve genel hijyen kurallarının denetleneceği de belirtildi.

Cadde ve sokaklar yıkanacak

Ana caddelerin temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklardaki yıkama çalışmaları ile ana arter üzerinde bulunan Camilerin temizlikleri de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılacak. Bu çalışmaların yanında Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalara devam edecek.

Vatandaşlar mağdur edilmeyecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla büfelerinde ekmek satışına devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 24 büfe açık kalacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından birçok hattaki seferlerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikayetlerini 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

Otobüs hareket saatleri ile ilgili bilgiler MOTAŞ web sitesinden öğrenilebilecek. - MALATYA

Malatya Büyükşehir, bayramda görev başında olacak

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir, bayramda görev başında olacak - Son Dakika


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