Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik ve Beraberlik Şenliğine katıldı - Son Dakika

Başkan Gürkan yaptığı konuşmasında, " Bir şehrin belleği çok önemlidir. Nasıl ki insanın hafızası önemliyse şehirlerinde hafızası aynı insanların hafızası gibi önemlidir. Hafıza olmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmez. Dolayısıyla biz geçmiş yaşantılarımızın güzel örneklerini günümüze ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Gelişen dünyanın hızlı süreci içerisinde insanların değerlerini de, geleneklerini de, göreneklerini de, inanç değerlerini de bazen körelmeye uğratıyor. Sosyal taraflar dediğimiz derneklerin vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin bu özelliklerini güne ve geleceğe taşıma noktasında sorumlulukları ve yükümlülükleri var. Bu anlamda derneğimize teşekkür ediyoruz. Bizlerde şehr'ül-emin olarak Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden tüm personelimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Hizmetler kolay olan işler. At binenin kılıç kuşananındır. Siz bir şehirde birliği ve beraberliği, her türlü duygu ve düşünceyi ihdas edin gerisi kolaydır.

Ülkemizin içerisinden geçtiği sıkıntılı süreç var. Bir taraftan orman yangınları bir taraftan sel felaketleri. Cenabı Allah diyor ki; 'bir millet kendi durumunu düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez' diyor. Biz kendi durumumuzu düzelteceğiz. Halisane olacağız, birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz, birbirimizin haklarına riayet edeceğiz. Cenabı Allah'ta bize bereketini her türlü nimetini bahşedecek. Bütün hizmetlerimiz yapılırken başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Depremlerde, orman yangınlarında ve sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına müdahale için görev yapan uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak sel felaketine yardım için Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine iş makinesi ve ekiplerimizi gönderdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi sadece Malatya'da değil bölgesinde ve ülkesinde olan bütün sorunlara müdahale eden bir duruma gelmiştir " dedi.