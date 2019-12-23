Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.

Gürkan, Kernek Sosyal Tesislerinde gazetecilerle yaptığı toplantıda, gazetecilerin kentte gördüğü aksaklık ve eksiklikleri dinledi.

Toplantıda konuşan Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin merhum başkanı Haydar Karaduman'ı rahmetle andı.

Karaduman'ın "Basınımızın sorunları var ama basınımızın sorumlulukları da var. Bu sorumluluklar memleket sorumluluğudur." şeklindeki sözlerini hatırlatan Gürkan, bu sözlerden çok etkilendiğini dile getirdi.

Kentin talep ve sorunlarını gazetecilerden dinlemek istediklerini ifade eden Gürkan, "Netice itibariyle basınımız kamu görevi yapıyor ve 4. kuvvet olarak çalışıyor. Basını şehrin duyu organı, gözü ve kulağı olarak görüyoruz. Kentin yol haritasını oluşturmada basından bize gelen bilgileri anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Selahattin Gürkan, Haydar Karaduman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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