Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şelale Lokantasındaki toplantıda konuşan Gürkan, AK Parti'nin vefa hareketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"AK Partili gençler vefayı en güzel şekilde sergilenmesi noktasında büyük titizlik göstermektedir. Teşkilatımızın tamamı bunun için yoğun gayret sarf ediyor. Bugün 15 Temmuz, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'da milletimizi içten bölmek isteyenler, ülkemizi parçalayarak yok etmek istediler. Bunun için uzun yıllar organize oldular. Topladıkları güçle 15 Temmuz da saldırdılar. Milletimiz geriye püskürterek, tarih boyu unutulmayacak bir ders verdi. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Türk Milletine de şükranlarımı sunuyorum."

Toplantıya, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile AK Parti Gençlik Kolları Malatya yönetimi katıldı.