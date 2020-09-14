Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pandemi kurallarına uygun şekilde açılan üniversite hazırlık kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Kernek Külliyesi'nde üniversiteye hazırlanan lise mezunu öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursu açıldı.

Öğrencilerin ders başı yapması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette bulundu.

Öğrencilere başlangıçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Gürkan, "Temennimiz ve dileğimiz odur ki sizlerin okulda, evlerinizde ve çevrenizde öğrendikleriniz ile burada öğrenecekleriniz sizlerin yol haritası, yön pusulası ve amaçladığınız okula girmede önemli bilgilerin kaynağı olur. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah öğretmenlerimizle öğrencilerimiz arasında güzel bir tesanüd duygusu oluşur ve öğrencilerimizin geleceğe hazırlanma noktasında öğretmenlerimiz yoğun bir çalışma gösterir öğrencilerimiz de bu çalışmaya bir karşılık verir." ifadesini kullandı.

Başkan Gürkan, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Kursta sabah, öğlen ve akşam grupları olmak üzere toplamda 15 sınıfta 264 öğrencinin ders yaptığı öğrenildi.