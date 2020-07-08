Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Gürkan, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Gürkan, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"AA'nın kurulduğu günden bu yana hem ülkemizin hem de milletimizin sesini dünyaya duyurmuştur. AA, aynı zamanda tarafsız haber anlayışıyla bu görevini yerine getirmiştir. Bölge müdürümüze ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. AA'nın çalışmalarını memleket hizmetleri olarak değerlendiriyoruz. Beş duyu organı gibi olan ülkenin duyu organı olan AA'yı tebrik ederek, görevini daha nice yüzyıllar boyunca sürdürmesini temenni ediyorum."

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Başkan Gürkan'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.