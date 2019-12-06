Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Gürkan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Seçimini haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Gürkan, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu belirterek "Hakikaten seçmekte zorlandım ancak zor da olsa seçimimi yaptım. Bütün fotoğraflar birinciliği hak etmiş durumda onu da ifade etmek istiyorum." dedi.