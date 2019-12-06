Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Gürkan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Seçimini haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Gürkan, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu belirterek "Hakikaten seçmekte zorlandım ancak zor da olsa seçimimi yaptım. Bütün fotoğraflar birinciliği hak etmiş durumda onu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:22:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]