Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, öğrenci yurdunu ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Önder İmam Hatipliler Derneği Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Önder İmam Hatipliler Derneği Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, Derneğin Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ile bir süre görüşerek, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Gürkan, mekanların, imkanların, fırsatların ve her türlü materyallerin öğrencilerin kullanımına sunulmasının önemli olduğu bildirerek, "Eğer muasır medeniyetin üzerine çıkmak istiyorsak, geleceğimizi emin insanların eline bırakmak istiyorsak o insanları bugünden güzel yetiştirmek gibi yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. Önder İmam Hatipliler Derneğimizde bunu yapıyor ve gönüllü yapıyor. Bir maaş karşılığı olmadan sadece Allah rıza için çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için hem kendilerine hem ailelerine hem topluma hem ülkeye hem de insanlığa faydalı olmaları için gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Taşkesen'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.