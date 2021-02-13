Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarının İslam alemi için büyük bir önemi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak, recep, şaban ve ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandili ile Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin olması, manevi iklimin dalga dalga yayılması ve birey olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Üç aylar, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin, dayanışma örneklerinin en güzel sergilendiği aylardır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını, depremlerin ve salgın hastalıkların sona ermesini niyaz ediyorum.

Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, yüce Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek zamanlarda birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan dilerim."