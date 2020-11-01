Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yangın söndürme çalışmasına katıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesinde itfaiye ekipleri ile yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler Darende'nin Hisarcık Mahallesinde çıkan çalı yangınına 2 araç ve üç personelle müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

Yangının soğutma çalışmalarına ilçe ziyaretinden dönüşte Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da destek verdi.

Gürkan, yangına zamanında müdahale etmelerinden dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, vatandaşların yangın konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"Ülkemiz genelinde dikkatsizlik sonucu her yıl birçok yangın çıkmakta ve bu yangınlar sonucu can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas ve dikkatli davranmaları gerekmektedir." ifadelerini kullanan Gürkan, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için duyarlılık gösterilmesini istedi.

Gürkan, araçlardan atılan bir sigara izmaritinin dahi çok büyük yangınlara yol açtığı uyarısında bulundu.