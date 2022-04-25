Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Konak'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Konak'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Konak\'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceledi
Son Güncelleme: 25.05.2022 14:52

İnceleme gezisine Başkan Gürkan ile birlikte katılan Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Başkan Gürkan'a kültür merkezi ziyaretinden ve mahallelerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Konak halkının ve Konak'ın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Banazının halkı ve muhtarları da bizim için önemlidir. Memleketini, ülkesini seven, yapılan hizmeti takdir eden ve hizmet gelmesi için çaba gösteren çok değerli muhtarlarımız var. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu, Banazı halkına hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerini ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan semt konağı çalışmalarını yerinde görüp inceledik. Çalışmalarda 200 m2'nin üzerinde bir salonun yapıldığını gördük. Çalışmaların Horata Mesire alanında yapılan çalışmalarla aynı zamanda bitirilerek açılışlarının aynı zamanda yapılması için arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Diğer taraftan mahallemizde bulunan kültür merkezi binamızın da bakım ve onarımının yapılması için arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. İnşallah yapılan çalışmalar tamamlanacak ve Banazımız hakikaten güzide, kendi şahsına münhasır, kendi değerleriyle özdeşleşen ve mahallelik kültürün temayüz ettiği güzel bir mahallemiz olarak yaşamına devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Konak'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Konak'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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