Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan çiftçilere çağrı: - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan çiftçilere çağrı:

03.01.2022 09:29
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan çiftçilere çağrı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ile birlikte Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) onaylı Çevre Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

"TOPRAK ANALİZLERİMİZ ÜCRETSİZ, BU İMK NDAN FAYDALANIN"

Başkan Gürkan, MASKİ Çevre Laboratuvarı'nda toprakta verimlilik analizlerinin ücretsiz yapıldığını belirterek, Malatya ve bölge illerde çiftçilik yapan tüm vatandaşların bu imkandan faydalanmasını istedi.

MASKİ Çevre Laboratuvarı'nın son teknolojik cihazlarla kurulduğunu kaydeden Başkan Gürkan, bölgede tek olduklarını ifade etti. Başkan Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün laboratuvarını ziyaret ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük laboratuvarı. Tüm analizlere cevap verecek bir kapasiteye sahip. Malatya ve bölgesinde gelen toprak analizlerini burada yapıyoruz. Toprağa hangi gübrenin verileceğini, hangi hububatların ekileceğini, hangi meyve ağaçlarının daha verimli olacağını analiz edebiliyoruz. Bizlerde çiftçilerimize destek olmak amacıyla toprak analizlerini ücretsiz yaptık. Malatya ve bölge illerimiz için önemli bir hizmettir. Birçok parametrede analizler yapıyoruz. Günlük olarak su tahlillerimiz yapılıyor. Sağlıklı içme suyunun vatandaşlarımıza verilmesi noktasında azami titizlik ve hassasiyeti gösteriyoruz. Laboratuvarımızın oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel hizmetler bekliyoruz. Malatya ve bölge illerimizdeki çiftçilerimize çağrıda bulunuyorum. Sunduğumuz bu imkandan faydalanın. Daha bereketli ürün alabilmek için toprak analizinizi yaptırın" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan çiftçilere çağrı: - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan çiftçilere çağrı: - Son Dakika
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