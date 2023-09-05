Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi
Son Güncelleme: 05.09.2023 10:57

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'daki son durumu, devam eden artçıları ve kalıcı konut çalışmalarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sorduk…

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Sanatçı Deniz Akkaya ve Züleyha Ortak; Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi mihmandarlığında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından yıkımın yaşandığı Malatya'daki son durumu aktaran Gürkan, kalıcı konutların ekim-kasım gibi hane sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"60 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ"

Artçı depremlerin bölgede devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gürkan, "Geldiğiniz için, duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 6 Şubat'tan bu zamana kadar 60 binin üzerinde bölgede artçı oldu. Vatandaşın da bu nedenle sağlam evlerde kalmak için bile psikolojik anlamda tereddütleri var. Çoğu bağı evinde ya da konteyner kentlerde kalmayı tercih ediyor. İnşallah bu süreç durulur ve bir an evvel sağlam evlerine vatandaşlarımız yerleşir." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi

"KALICI KONUTLAR EKİM-KASIM GİBİ TAMAMLANACAK"

Kalıcı konut çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gürkan, "İnşallah vatandaşlarımızı kalıcı konutlara ekim kasım gibi yerleştireceğiz. Deprem büyük bir deprem, yüzyılın felaketi. Valiliğimiz, ordu komutanlığımız, hükümetimiz olsun yaraların sarılması için yoğun bir çalışma içerisinde. 25 bin konut yapılıyor, kasım aralık gibi hane sahipleri evlerine yerleşecek. Kalıcı iş yerleri için de çalışmalar devam ediyor. Çarşımız yıkıldığı için geçici iş yerleri yaptık. Ticaret erbabımızın mağduriyetini asgariye indirme noktasında gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
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