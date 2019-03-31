Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin...

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin..., System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Malatya, AK Parti, Güncel
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