Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin...

59 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin..., System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selahattin Gürkan 227 bin 374, CHP adayı Soner Gökçe 71 bin 553 oy aldı.

-Gürkan'ın özgeçmişi-

Selahattin Gürkan,1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan,1995-2001 yılları arasında MEB ilköğretim müfettişi,2001 ile 2009 yılları arasında Malatya İŞ-KUR il müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004-2009(bağımsız) ve 2009-2013(AK Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. 3.dönem belediye başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle sürdürmektedir. Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Güncel
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