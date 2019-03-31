Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Selahattin...

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Selahattin Gürkan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Selahattin Gürkan 227 bin 374, CHP
adayı Soner Gökçe
71 bin 553 oy aldı.
-Gürkan'ın özgeçmişi-
Selahattin Gürkan,1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümü ile Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu
Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan,1995-2001 yılları arasında MEB ilköğretim müfettişi,2001 ile 2009 yılları arasında Malatya İŞ-KUR il müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılında seçildiği Battalgazi
Belediye Başkanlığı görevini 2004-2009(bağımsız) ve 2009-2013(AK Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. 3.dönem belediye başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle sürdürmektedir. Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.