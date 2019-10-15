Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının son birleşimi yapıldı. Toplantıda, Barış Pınarı Harekatına destek verilirken, önümüzdeki yıldan itibaren belediye yanında bazı etkinliklere izin verilmeme kararı alındı.



Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten başkanlık etti.



Barış Pınarı Harekatı nedeniyle kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten; "Terör örgütlerine karşı Başkomutanımızın emri ile başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Mehmetçiğimizi rabbim muvaffak eylesin. Yar ve yardımcıları olsun. Bizlerin deyimiyle tırnakları taşa değmeden inşallah memleketlerine dönmeyi nasip etsin" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde gündemin birinci maddesi olarak Barış Pınarı Harekatına destek olmak adına hazırlanan ortak bildiri metni okunarak harekete destek verildi.



Büyükşehir Belediye Meclisinde ortak bildiri metninde şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.



Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen hareaat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."



Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan ortak metnin okunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddeleri arasında yer alan, vakıf, dernek ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen kermes, fuar ve festivallerin Belediye Encümeni tarafından 2019 yılı içerisinde yapılacak olan kermes, festival ve fuarlar hariç olmak üzere bundan sonra belediye hizmet binası yanındaki alanda bu tür etkinliklere izin verilmemesi kararlaştırıldı. Bu tür etkinliklerin Mişmiş Park Fuar alanında yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.



Diğer yandan, Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı toplantısının 13 Kasım 2019 - Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA