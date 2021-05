Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısı Başkan Vekili Vahap Erdem başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan ortak bildiri okundu.

Bildiride, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde yüzyıllardır yaşayan masum Filistinli sivillere yönelik saldırıların her ramazan ayında olduğu gibi bu kez de çok vahim boyutlara ulaştığı belirtildi.

Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulduğu, zorla tahliyeye yönelik hukuksuz ve gayri insani operasyonlar yapıldığı aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bunlarla yetinilmeyip insanlık dışı muamelelerin şiddeti daha pervasızca arttırılarak mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde bebek, çocuk ve kadın ayrımı dahi yapılmaksızın çok sayıda masum Müslüman kardeşimiz yaralanmış ve hatta şehit edilmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak, terör devleti İsrail'in, en ağır ölümcül silahlarıyla Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik yaptığı katliamları, zulmü, şiddeti, baskıcı politikaları, ibadet özgürlüğünü engelleme faaliyetlerini, hukuk tanımazlığını ve en önemlisi de insana var oluşu ile verilen 'yaşama hakkının ihlali' faaliyetlerini, şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü bozmaya yönelik hukuk tanımaz, insanlık dışı eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine her zaman karşı olduğumuzu, kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, bağımsızlık ve en önemlisi de insanca yaşama mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi, İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini, Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırılarını bir an evvel durdurması için gerekli gerçekçi girişimleri yapmasını ve uluslararası tüm aktörleri insan haklarının böylesine çiğnendiği bir insanlık dışı tabloda behemehal sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Ortak bildirinin okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.