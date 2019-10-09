Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda gündem ilanından sonra meclise intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçeleri okundu. Sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.


Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazın bir kısmının MASKİ Genel Müdürlüğüne, bir kısmının da Doğanyol ilçe belediyesine tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2. Birleşimi 15 Ekim Salı günü saat 14.00'de yapılacak. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına küstah tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:04:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]