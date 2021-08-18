Malatya Büyükşehir Belediyesi, afetzedelere destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, " Ülkemizde son zamanlarda inşallah bir daha yaşamayacağımız afetlerle karşı karşıya geldik. Akdeniz Bölgesinde maalesef Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Yaşanan yangınlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizden talep edilenleri yerine getirdik. Bilindiği gibi Türkiye'de Türkiye'yi Afetten Koruma Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD'ın koordinesinde hizmetler verilmekte. AFAD'ın talepleri doğrultusunda hareket edilmekte. AFAD'ın bizden istediği araç gereçleri bizler gönderiyoruz. Geçmiş dönemde 34 tonluk su tanker aracımızı Manavgat'ta ki yangın için personelimizle birlikte görevlendirmiştik. Şuanda da Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili ülkemiz mücadele ediyor. Yine AFAD'ın talebi doğrultusunda aracımızı Sinop'a gönderiyoruz. Daha öncede Selahattin Başkanımızın talimatlarıyla Kastamonu'ya iş makineleri ve cenaze araçları gönderilmişti. Şimdide su takviye aracımızı bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için gönderiyoruz. Temennimiz bir daha böyle afetlerin yaşanmaması" diye konuştu.