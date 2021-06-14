Malatya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Yatırım ve hizmetlerin daha hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi aldığı yeni araç-gereçlerle araç altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan 2 adet arazöz ve 1 adet distribütör ilçelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere ilçeler şube müdürlüğüne teslim edildi. Malatya genelinde yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ilçelerdeki çalışmalarını daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Makine İkmal Şube Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 3 adet araç İlçeler Şube Müdürlüğüne teslim edildi.