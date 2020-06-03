Malatya Büyükşehir Belediyesi araç tanıtım töreni - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi araç tanıtım töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için yapılacak konutlarla ilgili, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi araç tanıtım töreni, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için yapılacak konutlarla ilgili, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi en geç bir yıl içerisinde de bu konutların teslimini yapacağız." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 106 araçtan 47'sinin hizmete başlaması dolayısıyla belediye binası önünde tanıtım töreni düzenlendi.

Törene video konferans yöntemiyle katılan Bakan Kurum, Malatya için çok mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönüller yapmaya geldiklerini belirten Kurum, "Gönül belediyeciliği nedir, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, bu anlayışla gece gündüz çalışmaya geldik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun şekilde valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve tüm çalışanların hep birlikte çalıştığını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli bir deprem yaşadık. Depremden sonra hemen hızlı bir şekilde hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek adına ilgili tüm bakanlarımız seferber olmak suretiyle hizmet götürmeye çalıştı ve aynı hizmeti de yapmaya devam ediyoruz. Malatya'da 4 bin 244 konut inşası gerçekleştiriyoruz ve bunun yarısından fazlasını ihale ettik. Pütürge, Battalgazi, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde 7 ayrı proje gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi en geç bir yıl içerisinde de bu konutların teslimini yapacağız."

Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleriyle birçok proje yürüttüklerini dile getiren Kurum, "Kentsel dönüşümden millet bahçesine... Malatya'ya 600 milyon liralık atık suyu, yağmur suyu ve arıtma tesislerini içeren, çevre yolunu içeren projelerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu manifesto çerçevesinde gönül belediyeciliği nasıl yapılır ve insanların kalbine, gönlüne nasıl girilir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kurum, Malatya Millet Bahçesi'ni yerinde incelediklerini anımsatarak kasım ayında burayı hizmete açacaklarını söyledi.

"Gönül belediyeciliği lafla olmuyor"

Bakanlık olarak Malatya'nın hizmetinde olduklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaklaşık 63 milyon 700 bin liralık bir araç alım ihalesini, İller Bankası ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü, bizim de destek olduğumuz 106 aracımızın 47'sini teslim aldık, geri kalan 59 aracımızı da süreç içerisinde teslimlerini etaplar halinde yapacağız. Araçlarımızın içerisinde greyder, ekskavatör, kazıyıcı, yükleyici, temizlik araçları var. Gönül belediyeciliği lafla olmuyor insanlara gidip yolunu yapacaksınız, insanların ihtiyacı olan suyu götüreceksiniz, asfaltını dökeceksiniz, temizliğini yapacaksınız ve onları düşündüğünü hissettireceksiniz. İşte biz bu amaçla daha çok hizmet verebilmek, vatandaşımızın gönlüne daha çok girebilmek ve şehirlerimizin, köylerimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman sağlam durmuş, vefa göstermiş Malatyalıya hizmet verebilmek amacıyla bu araçlarımızı kullanacağız. Bu anlamda hemşehrilerimize, kardeşlerimize hizmet vermekten onur, gurur duyuyoruz."

Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş da 2020 yılının Malatya için zorlukla başladığını, depremin ardından yaşanan salgınla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle hastanelerde yatan, evlerinde takip edilenlerin bulunduğunu anlatan Baruş, "Normalleşme sürecinde kurallara riayet edersek bu zorlu süreci de hep birlikte yaşar, günlük hayatımızı mutlu ve güzel bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bugün Malatya'da hizmet bayramı yaşadıklarını belirterek mevcut hizmet araçlarının çok eski olduğunu ve verim sağlamaktan daha çok masraf çıkardığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Murat Kurum, Malatya, Araç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Malatya Büyükşehir Belediyesi araç tanıtım töreni - Son Dakika

Son Dakika

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı         
16:40
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 20:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Büyükşehir Belediyesi araç tanıtım töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]