Malatya Büyükşehir Belediyesi araç ve makine parkını genişletiyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi araç ve makine parkını genişletiyor

29.11.2020 16:15
Malatya Büyükşehir Belediyesi araç ve makine parkını genişletiyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak için belediye araç ve makine parkına 29 araç kazandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak için belediye araç ve makine parkına 29 araç kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) araç filosuna dahil edilen araçlar için belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan, Vali Aydın Baruş, hizmete alınan yeni iş makinelerinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çalışacak olan personele eğitim verileceğini belirtti.

Kentin her köşesinde sağlıklı altyapı oluşturulması için etkin işleyen bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Baruş, "MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kendi malı olacak olması münasebetiyle bu araçlar hizmetlerin verimliliğine çok katkı sağlayacak. Yeni araçlar yerli ve milli sermayeden üretilerek temin edildi. Bu Türkiye'nin üretimine sanayileşmesine çok büyük bir katkıdır. Bu açıdan da Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Hizmete alınan 29 araçla birlikte diğer bütün araçların MASKİ Genel Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi bünyesine yaklaşık 140 araç alındığını ve yeni alınan araçlarla birlikte toplamda yüzde 50'si iş makinası, yüzde 30'u ulaşım makinası, yüzde 20'si de hizmet aracının kentin hizmetinde olacağını bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de altyapının yenilenmesi noktasında belediyenin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu aktararak, kırsal merkez mahallelerinde altyapı sorununun giderileceğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise hizmetlerin daha sağlıklı ulaşabilmesi için yeni araç ve yatırımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da hizmete alınan araçların 2-3 yıl içerisinde kendisini amorti edeceğine değindi.

Belediyede 2021 yılına kadar kiralık araç kalmayacağını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Araçlarımızın hepsinin kendimize ait öz malımız olan araçlarımız olacağını ve iki buçuk üç yıl gibi bir zaman zarfında araçlarımız kendi kendini amorti edecek. Mali disiplin diye tabir ettiğimiz bu yapıyı her kurum kendi içerisinde dizayn ederse hem paranın optimum kullanımı, hizmetin verimli, kaliteli ve nitelikli, şeffaf, berrak olması anlamında önemli bir çalışmaya imza atılmış olur. Bizler sadece araç alımı ile ilgili değil, Malatyamıza kazandıracağımız ve kazandırdığımız hizmetlerimizi de bir taraftan yürütmeye devam ediyoruz."

Açılış törenine AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve muhtarlar katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi araç ve makine parkını genişletiyor - Son Dakika


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