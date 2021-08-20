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Malatya Büyükşehir Belediyesi Aşure Programı Düzenledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aşure Programı Düzenledi

20.08.2021 17:01
Malatya Büyükşehir Belediyesi Aşure Programı Düzenledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrasında Sümer Cami önünde cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

SÜMER CAMİ ÖNÜNDE CAMİ CEMAATİNE VE VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI YAPILDI

Sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla her zaman vatandaşının yanında olma gayreti ve çabası içerisinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrasında aşure ikramında bulundu. Aşure ikramı programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşlara ve cami cemaatine yapılan duaların ardından aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

Muharrem Ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gürkan, " Muharrem ayının 12'nci gününü idrak ettik. Memleketimizin her tarafında aşure ikramları var. Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. 10 peygambere 10 mucizenin verildiği aydır. Cennet efendilerinden Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 arkadaşıyla şehit edildiği aydır. Mümin kardeşlerimin Muharrem Ayını tebrik ediyorum. Muharrem Ayında yapmış oldukları ibadetlerin, tutmuş oldukları oruçların Cenabı Allah nezdinde kabulünü niyaz ediyorum. Yaptığımız ikramların hayırlara vesile olmasını, Muharrem Ayının milletimize,lemi İslam'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

YETİMLER KERVANI DERNEĞİ'NDEN 4 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAMI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetim ailelere aşure dağıtımının gerçekleştirildiği aşure programına da katıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen aşure programında açıklamalarda bulunan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, " Yetim ailelerimize dağıtımını yaptığımız aşure programında başkanımızda bizlerle birlikte oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İkramlarımızı yaparken ümit ediyoruz ki ailelerimizin kalplerine dokunmuş olacağız, evlerine bir tat katmış olacağız. Bu vesileyle Muharrem Ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Allah'ın ayının içerisinde ve aşure gününün içerisinde bulunduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Muharrem Ayı tarihe baktığımızda, Hzdem ile Havva annemizin buluşması, Hz Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hz İbrahim'in ateşten kurtulması, Hz. İdris'in göğe yükselmesi, Hz İsa'nın göğe yükselmesi, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçmesi, Hz Yunus'un balık tarafından korunup karaya çıkarılması, Hz Eyüp'ün şifaya kavuşması, Hz Yakup'un oğluna kavuşması bugüne denk gelir. Muharrem ayı insanlık tarihinde ve İslam tarihinde önemli bir aydır. Cenabı Allah'a bizleri bu aya eriştirdiği için ne kadar şükretsek azdır diyorum. Bu ayda yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların Cenabı Allah tarafından kabulünü niyaz ediyoruz. Muharrem Ayı münasebetiyle Yetimler Kervanı Derneğimizin düzenlemiş olduğu aşure programında bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dernek tarafından 4 bin kişiye yetecek aşure programı hazırlanmış. Derneğimizin yaptığı ve bundan sonra yapacağı etkinliklerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum.

Muharrem Ayında acı bir hadisede yaşanmış, Kerbela vakasını yaşamışız. Cennet efendilerinden Hz. Hüseyin'in şehadet şerbetini içtiğini, susuz kalarak 72 arkadaşıyla şehit edildiği bir zamanı yaşıyoruz. Bu acılardan da ders alarak gelecekte birlik, beraberlik, dirlik ve düzen anlamında, kaynaşma anlamında, insanların birbirleriyle kucaklaması anlamında aşurenin vesile olmasını temenni ediyorum. Hacı Bektaş'ı Veli'nin ifadesinde yerini bulduğu gibi; bir olmak, iri olmak, diri olmak, hep birlikte Malatya, hep birlikte Türkiye, hep birlikte İslam halkasının, insanlık halkasının bir paydaşı olmak insan için en önemli kazanımdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı, Malatya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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