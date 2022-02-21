Malatya Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor

21.02.2022 08:31
Malatya Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Çarmuzu-Kiltepe Semt konağında yer alan kurslara katılan bayanlar, yaptıkları çalışmaları satarak ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra çalışmalarının yer aldığı sergilerde açıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Çarmuzu-Kiltepe Semt konağında yer alan kurslara katılan bayanlar, yaptıkları çalışmaları satarak ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra çalışmalarının yer aldığı sergilerde açıyor.

Semt konaklarındaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran El Sanatları Usta Öğreticisi Hülya Onay, " Kursumuzda trikotaj öğrenmek isteyen bayanlarımıza kurs veriyoruz. Kursumuza gelen 18 bayan kursiyerimiz var. Kursa gelen bayan arkadaşlarımızdan el işi anlamında tığ kullanmasını bilmeyenler vardı. Şu anda ise her çalışmayı yapıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Her konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Kursumuzda hırka, yelek, örgü ve tavşan motifli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bayanlarımız yaptığı ürünleri sipariş üzerine satışlarını yapıyorlar ve yoğun siparişlerimiz oluyor. Bayanlarımız kursumuzda hem el işini öğreniyorlar hem satış yapıyorlar hem de hediye olarak yaptıkları çalışmaları götürüyorlar. Bu konuda bayanlarımızda bir hayli istek var. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına da her konuda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyerlerden Emine Tanış ise, " Üç yıldır Malatya Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kursa geliyorum. Kursa gelmeden önce örgü ile alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Hocamız Hülya Hanım sayesinde her şeyi öğrendik. Bebekler, tavşanlar, çocuk kıyafetleri olsun, battaniyeler olsun her şeyi yaptık. Sipariş üzerine hediyeler ve satışlar yaptık. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sergilerde açtık. Bizlere katkı sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, belediye çalışanlarına ve halk eğitim merkezine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor - Son Dakika


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