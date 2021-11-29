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Malatya Büyükşehir Belediyesi Batı Kolektörü çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Batı Kolektörü çalışmalarını sürdürüyor

29.11.2021 14:29
Malatya Büyükşehir Belediyesi Batı Kolektörü çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı yapım işi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık maliyeti 37 milyon TL olan 36 bin 547 metrelik Batı Kolektörü Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Yeşilyurt İlçesi Gündüzebey Mahallesi Kapuluk bölgesinden başlayıp, Mollakasım, Hamidiye, Hıroğlu, Tepeköy, Topraktepe ve Dilek Mahallesindeki hatta bağlantı yapılarak Atıksu Arıtma Tesisine deşarjı sağlanacak olan projede şuana kadar 13 bin metrelik kısmının tamamlandığını belirterek, "718 mahallede yoğun çalışmalar gerçekleştirmek için yola çıktık.

120 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı'nın şuana kadar yüzde 35'lik kısmını tamamladık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak İller Bankası ve JICA işbirliğiyle ciddi çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz.Doğu Kollektörü kanalizasyon hattımızı tamamlamıştık. Arıtma tesisine bağlandı. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğunda hat inşa edeceğimiz Batı kolektörü kanalizasyon hattı çalışmalarımızın 13 bin metrelik kısmını tamamladık. Arazi şartları çok çetin olduğu için bu alanda çalışmak ekip arkadaşlarımızı bir hayli zorluyor. Çalışmalar yavaş ilerlediği için önümüzdeki yılın sonuna doğru tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında batı bölgemizin atık sularının derelere akmasını önleyeceğiz. Arıtma tesisinde arıtılarak doğaya kazandırılmasını sağlayacağız.Batı bölgemizin yıllardır kanayan yarası olan bu sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız. Şimdiden Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Batı Kolektörü çalışmalarını sürdürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi Batı Kolektörü çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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