Malatya Büyükşehir belediyesi borçları yapılandırıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir belediyesi borçları yapılandırıyor

01.12.2020 17:14
Malatya Büyükşehir belediyesi borçları yapılandırıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor. Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Türkmen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan dilekçe ile müracaat edebilecekler. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, bu tarihten sonraki borçlar için ise yapılandırma kapsamına girmeyecektir. Yapılandırmada mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Taksitli ödemeyi tercih eden mükellefler ise ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi koşuluyla birer ay arayla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Buna göre ilk taksit 2021 Ocak ayı sonu (hafta sonuna gelmesi) 1 Şubat 2021 tarihine kadar, ikinci taksit 2021 Mart, üçüncü taksit 2021 Mayıs ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay atlayarak tercihindeki taksit sayısına göre ödenecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde mükellefler yapılandırma haklarını kaybedecekler. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak olan başvurular bizzat mükellefler tarafından veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacak. Ödemeler ise Malatya Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği gibi www.malatya.bel.tr adresinden de gerçekleştirilebilecek" denildi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir belediyesi borçları yapılandırıyor

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Aralık, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Büyükşehir belediyesi borçları yapılandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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