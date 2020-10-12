Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır

12.10.2020 17:00
Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim'de Malatya'ya gelişi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Malatya Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte İlçe Belediye Başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim'de Malatya'ya gelişi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Malatya Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte İlçe Belediye Başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dede Korkut Restoran'da yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya verdiği önemi vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Malatya hemşerilik beratını kabul ettiğini hatırlattı.

Malatya'da çıkan sesin bütün mazlum milletlerin liderinin sesi olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak değerlendirmenin ötesinde Dünya mazlum milletlerinin lideri olarak değerlendirmek daha doğrudur. Gerek Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de, Ermenistan'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, etrafımız ateş çemberi. Bizim burada yapacağımız bir il kongresidir ancak kongremizde vereceğimiz mesaj hem Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine verilen mesaj olacak, hem de dünya mazlum milletlerine verilen mesaj olacak. Burada çıkan ses, milletimizin birliğinin beraberliğinin en güçlü tezahür ettiği örneği olacak. Burada çıkan ses İslam Alemi'nin sesi olacak. Burada çıkan ses bütün mazlum milletlerin liderinin sesi olacak. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya'da karşılama noktasında hepimizin üzerine görev ve sorumluluklar düşüyor. Milletimizde bir heyecan yaratmamız lazım. Milletimize anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın gerek Malatya'ya gelişi ve uğurlanması süreci içerisinde alan etrafında biz gerekli tedbirleri alacağız ve gelen vatandaşlarımız orada yine mesafe kuralına uygun bir şekilde ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri almış olacaklar. Miting ne kadar kalabalık olursa, toplantımız ne kadar coşkulu olursa, ne kadar sevinçli olursa Cumhurbaşkanımız da o kadar mutlu olur" diye konuştu.

"Teşkilatımızla birlikte tek yumruk olacağız"

Başkan Selahattin Gürkan, Büyükşehir olarak bütün teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olacaklarını ifade ederek, " Biz hep birlikte AK Parti'yiz. Ben söyledim yapılmadı şeklinde değil, bir eksiklik veya aksaklık varsa onun giderilmesi noktasında azim ve gayreti göstermemiz gerekir. İlçelerimizde Belediye Başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımız tek yumruk şeklinde yoğun bir çalışma içerisinde bütün hemşerilerimizi davet etme noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize inanıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sadece Malatya'nın hemşerilik beratını kabul etmiştir"

Bir vefa hareketi içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, diğer Belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız finansman sorunu yaşamıyorlar. Burada Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Elazığ ile birlikte Malatya kongresini bir yapalım dediğinde öncelikle Malatya kongresini yapalım demesi Malatya'ya verdiği önemin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız sadece Malatya'nın hemşerilik beratını kabul etmiştir. Dolayısıyla bizler Cumhurbaşkanımıza yakışır ve yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak hepimizin vebali ve görevidir. Bu şehre hizmet etmek istiyorsak ve bu şehrin hizmetlerden daha çok hizmet almasını istiyorsak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kimileri gölgesini saklıyor. Eğer bir vefa hareketi içerisindeysek, AK Parti hareketi içerisindeysek üzerimize düşen görev ve sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'mıza gelişinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır
Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır

Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır - Son Dakika


Son Dakika

Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği kas robotu Tesla Slim sayesinde tek seansta 13 santim incelmek mümkün Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak         
17:28
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı         
16:27
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi         
12:49
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei