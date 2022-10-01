Darende ilçe merkezinde asfalt çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçe merkezi ve mahalle yollarını sıcak asfaltla kaplama çalışmalarına başladı.

İlçenin gelişip güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin artması amacıyla başlatılan altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından ilçe merkezine, yol bakım ve sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla Darende'nin çarşı merkezi ve birçok mahallesinin daha konforlu ve modern bir hale geldiğini söyledi.

Ara mahallelerde ise çalışmaların devam etmesi için doğalgaz, su ve kanalizasyon hatlarının yenilenerek tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Demir, "Başkanımızın talimatıyla bu yıl Darende'de asfalt çalışmalarına başladık. İlk olarak kırsalda bulunan Ayvalı ve Aşağıulupınar mahallelerinin asfalt işlerini tamamladık. Şimdi merkez sınırları içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıdan dolayı geciken bütün yollara sıcak asfalt serimlerini yapacağız. Hizmetlerin Darende'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karaman ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Çetin de emeği geçenlere teşekkür ederek, yolların sıcak asfaltla kaplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Konuşmaların ardından İlçe Kadın Kolları Teşkilatı tarafından yol koordinasyon ekiplerine tatlı ikram edildi.