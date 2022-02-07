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Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor

07.02.2022 15:50
Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor

Semt konaklarındaki kurslara katılarak hem bir meslek sahibi olan ev hanımları hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Semt konaklarındaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Usta Öğretici Sunay Artut, " Büyükşehir Belediyemize bağlı Çarmuzu Kiltepe Semt Konağında, Büyükşehir Belediyesi ve İŞ Kur ortaklığında kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz. Giyim üzerine kursumuzu veriyoruz. Kursumuzla ev hanımlarına hem destek oluyoruz, hem de meslek öğrenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca trikotaj, takı ve kâğıt rölyef kurslarımız bulunuyor. Şu anda 16 kursiyerimiz bulunuyor. Sabah 9 ile 13.30 arasında kursiyerlerimizle birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Kursumuzda eski değerlendirmesi yapıyoruz. Yapılan ürünleri bayanlarımız sergilerde değerlendiriyorlar ve bireysel olarak da çalışan bayanlarımız var. Kursiyerlerimiz, kendi elbiselerini kendileri dikerek ev ekonomisine katkıda da bulunuyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarmuzu Kiltepe Semt Konağında açılan kurslara devam etmekte olan kursiyerlerden Naciye Takak ise, " Semt konağında Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kursa 6 Aralık'ta başladım. Evde oturmaktansa kursa gelerek evime katkıda bulunuyorum. Kendime ve çocuklarıma kıyafetler dikiyorum. Evde oturmaktansa kursa gelerek el becerimi geliştiriyorum. Bundan önceki kurslara da katılım sağlamıştım. Arkadaşlarla ve hocamızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu imkânlardan memnunuz ve teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da bizlere bu imkânı sağladığı için katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor - Son Dakika


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