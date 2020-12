Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf için pandemi paketi açıkladı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pandemi dönemi içerisinde zor durumda olan esnaf ve vatandaşları yakından ilgilendiren konularda müjdeler verdi.

Özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi kiracıları konumunda bulunan esnaflar için kira bedellerinin önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de alınmayacağını belirten Gürkan, esnafların ilan reklam, çevre temizlik, tabela gibi gibi Büyükşehir Belediyesinin aldığı vergiler ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan ayrıca vatandaşlar için ise su borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan tahsilat yapılmayacağını ifade etti.

Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren esnaf ve vatandaşın yanında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yaşayan esnaf ve vatandaşların bu zor süreçte sevindiren müjdeler verdi. Hizmet belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de önemli işlere imza attıklarını kaydeden başkan Gürkan, "Özellikle pandemi döneminde Belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızın kiralarının hepsini geçtiğimiz dönemde de durdurmuştuk. Şuan içerisinde bulunduğumuz dönemde de Belediyemizin kiracısı olan mükelleflerimizin kapalı oldukları döneme ait, kira bedellerini almayacağız" dedi.

Malatya sınırları içerisinde aç, açıkta, susuz, odunsuz, kömürsüz ve yiyeceksiz hiç kimsenin kalmayacağını belirten Başkan Gürkan, "Malatyalı hemşerilerimiz bizim her şeyimiz. Bizim görevde bulunma amacımız, gayemiz bütünüyle Malatyalı hemşerilerimizin daha rahat, daha çağdaş, daha modern bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır. Sıkıntıları olan insanlarımızın sıkıntılarının giderilmesi amacıyla görev yapıyoruz ve temel amacımız budur. İnsanlık gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci el ele vererek, bir birimize destek olarak hep birlikte atlatacağız. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yakinen takip ediliyor. Özellikle Malatya'mızda gerek Sosyal Yardımlaşmadaki yardım alanlar, gerek Belediyemizde gerek diğer kurumlarda yardım alanlar bu konuda kimin nerede eksiği varsa biz hizmet uzmanlarımıza gerekli talimatı verdik. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması, gıdalarının, yakacaklarının ve yiyeceklerinin evlerine gitmesi ayrıca açmış olduğumuz Hayır Çarşısı'nda her türlü ihtiyaçlarını giyim, yiyecek, içecek gibi bütün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bütün arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuanda da bizlere başvuru yapıp da boş dönen kimsenin olmadığını da belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak uzaktan eğitim gören öğrencilerimize Tablet dağıtımı ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek ve ekmek dağıtımında bulunduk. Sosyal İşler Daire Başkanlığımız ile yaptığım görüşmede yiyecek, gıda, yakacak, ekmek ile ilgili 10 bin aileye sürekli ve mütemadiyen yardım yapıldığını ifade ettiler. Hayır Çarşısı'nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hiçbir şekilde gururları incitilmeden kartlarıyla verilen puanlar içerisinde alışverişlerini yapıp evlerine gidecekler. Belediyemizin Sosyal Hizmetler uzmanlarının gözünden kaçan, muhtarlarımızın gözünden kaçan olursa bunlarla ilgili eksiklik veya aksaklık varsa vatandaşlarımız muhakkak bizlere ulaşsınlar. Her türlü ihtiyaçta belediyemiz, sosyal yardımlaşma, Kızılay ve bizim şirketlerimiz olan MEGSAŞ ve Esenlik ile yaptığımız projeler kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu süreç içerisinde 5 bin 600 gıda paketimiz Esenlik tarafından dağıtılıyor. Ayrıca gerek bizim Hayır Çarşımızda gerek Esenlik Marketlerimizde olsun alışveriş fişleri konusunda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıp dağıtımını da gerçekleştiriyorlar. Pandemi süreci içerisinde gerek şehrimiz gerek ülkemiz gerek insanlığın hakikaten büyük sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Bu anlamda bizler maske, mesafe ve temizlik konularına azami titizlik göstermemiz gerekiyor. Özellikle son süreç içerisinde hükümetimizin ve devletimizin almış olduğu kararlara titizlikle riayet etmemiz hem kendi sağlığımız açısından hem toplum sağlığı açısından hem insanlık açısından önemli bir görevi de icra etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların su borçlarıyla alakalı olarak çalışmaları da yaptıklarını söyleyen Gürkan, " İhtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen herkesin su ve benzeri belediye alacaklarıyla ilgili gerek sosyal yardımlaşma kanalıyla gerek bizim kanalımızla gerekse dernekler, sosyal kurumlar vasıtasıyla eksiklerin giderileceğini ifade etmek istiyorum. İhtiyaç sahibi olan ve Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olan vatandaşlarımızın da su borçlarını ertelediğimizi de belirtmek istiyorum. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanı sıra Belediyemize su borcu olan vatandaşlarımız için yapılan çalışmayla birlikte peşin ödemelerde yüzde 90'a varan indirimler uyguluyoruz. Ayrıca bu kapsamda yine vatandaşlarımıza kolaylık olması açısından borçlarını yapılandırarak taksitler halinde ödeme imkanı da sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlarla ilgili çalışmalarının da bu süreçte hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Gürkan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü içerisindeyiz. Belediyemizin 8 Engelli Aracı ile yıllık 8 bin ailemize de ihtiyaçları doğrultusunda servis hizmeti sunuyoruz. Engelli kardeşlerimiz için Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Engelli Aracı Tamir Atölyesi kuruyoruz. Bu atölyemiz sadece Malatya için değil Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman ve bölgedeki bütün engelli araçların tamiri, bakımı ve parça değişimi ile ilgili iş ve işlemleri yine belediyemizin atölyelerinde yapılacak. Ayrıca bu süreç içerisinde atölyemize bakım vs. işler için araçlarını bırakan engelli vatandaşlarımıza, talepleri halinde engelli aracı temin edileceğini belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra Down sendromlu kardeşlerimiz içinde bir projemizi hayata geçireceğiz. Özellikle bu kardeşlerimizin aileleri ve kendilerinin yanı sıra Malatyalı hemşerilerimizin de rahatlıkla gidebileceği ve vakit geçirebileceği Down Cafe'nin yapılması talimatını da verdik. Arkadaşlarımız bununla ilgilide çalışmalarını yürütüyorlar. Temennimiz bu kafeteryada Down sendromlu kardeşlerimizin de çalışması. İnşallah bunu değerlendirip farklı bir projeyi daha hizmete açmış olacağız. Bizler her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onları Malatya'mızda daha nasıl rahat ettirebiliriz bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Pakette neler var

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan taşınmazlarda, mevcut kiracı konumda olan esnaflardan açık olmadıkları dönemde kira talep edilmeyecek. Sosyal Daire Başkanlığı'nın tespitleri ile belirlenen yardıma muhtaç 10 bin aileye; yiyecek, giyecek, gıda, yakacak yardımı devam edecek. Esenlik tarafından pandemi döneminde 5600 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilmişti. İhtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı devam edecek. Belediye'nin kiracısı konumunda olan ve bu dönemde kapanan iş yerlerinin su faturaları ertelenecek. MEGSAŞ tarafından ihtiyaç sahiplerine günlük 6 bin 500 adet ekmek yardımı yapılacak" açıklamasında bulunuldu. - MALATYA