Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet içi eğitim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Hizmet içi Eğitim Programları kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın tarafından kurum yöneticilerine yönelik eğitim semineri verilmeye başlandı.



Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri ve yardımcıları ile daire başkanları katıldı. Hizmet içi Eğitim Programının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Prof. Dr. Aytaç Açıkalın hocamızı burada görmekten ve ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Mesai arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde Belediyemizin kurumsallaşması noktasında toplantıların yapılması gerektiğini ifade ettim. Bugünde bu toplantılarımızdan birini gerçekleştiriyoruz. Bizde genelde kişiye ve şahsa göre değişen bir termal yapı bulunmakta. Aslında kurum içerisinde aksama, yıpranma v.s. varsa onun değişmesi gerekir. Söz gümüşse süküt altın'dır diyor sözü hocamıza bırakıyorum" dedi.



Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından başlayan seminerde Prof. Dr. Aytaç Açıkalın tarafından yöneticilere 'Hizmet üretimine Yakından Bakmak' konulu eğitim verildi.



Prof. Dr. Açıkalın, öncelikle hizmet verilen kurum ambleminin çalışanlar açısından büyük bir öneme sahip olması gerektiğini belirterek, "Çalıştığımız kurumun logosu nerede gözümüze çarparsa o an mutlaka içimizin kıpırdaması, bağlı olduğumuz kurumun önemini bize hatırlatması gerekir." dedi.



Sine vizyon eşliğinde programa devam eden Aytaç Açıkalın, hizmet üretimi ve personel yönetimi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.



Hizmet içi Eğitim Seminerinin öğleden sonra yapılan bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde görevli şube müdürlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. 'Etkili Hizmet İçin İnsan Yönetmek' konulu eğitimi veren Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, yönetim ve yöneticiler hakkında bilgiler vererek, "Hiç kimse herkes kadar bilemez. Kurumlarda çalışan personellerin katkıları sundukları düşüncelerdir. Bu nedenle kurum çalışanlarınızın düşüncelerine önem veriniz. Peygamber Efendimiz de Hendek Savaşı öncesinde nasıl savunma yapacakları konusunda köle olan birini çağırıp, hendekleri nasıl kazmaları gerektiğini sormuştur" şeklinde konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'ın konuşmacı olarak katıldığı hizmet içi eğitim semineri, 22 Ekim Salı günü zabıta, halkla ilişkiler, güvenlik ve şoför personele yönelik verilecek olan 'Ben, Biz, Belediye ve Malatya' konulu eğitim ile sona erecek. - MALATYA