Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantılarının son birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Başkan Gürkan'ın hayatını kaybeden gazeteci Akif Çelik için basın camiasına baş sağlığı dilediği toplantıda 2021 yılı bütçesi ve bütçe kararnamesi hakkında plan ve bütçe komisyonu raporu oylandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, 27 Kasım 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerin okunması ve kabulü ile başladı. Meclis maddeleri okunmadan önce konuşan Başkan Gürkan, korona virüs tedavisi gören ve atlatan üyelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Son günlerde dünya genelinde yeniden tırmanışa geçen pozitif vakalara karşı hem bireysel hem de toplum olarak daha fazla önlem almaları gerektiğini ifade eden Gürkan, uzun süredir korona virüs tedavisi gören ve 30 Kasım itibariyle vefat eden gazeteci Akif Çelik'in yakın bir aile dostu olduğunu söyledi. Gürkan, "Korona virüs vakaları maalesef dünya genelinde ciddi bir tırmanışa geçti. Tabi burada temizlik, maske ve mesafe gibi basit önlemlerin önemini anlamamız ve uygulamamız lazım. Gün geçmiyor ki her gün yeni bir dostumuzu, arkadaşımızı, sevdiğimiz yakınımızı bu virüs belasına kurban veriyoruz. Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören Gazeteci Akif Çelik'in vefatı bizleri derinden üzmüştür. Akif kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Akif kardeşimiz sıcakkanlı camiasında sevilen bir insandı. Kimseyi de üzmezdi. Benim de iyi bir aile dostumdu. Basınımızdaki arkadaşlar ailesini yakından takip ediyorlar yapılacak ne varsa bizler her zaman hazırız. Aynı zamanda Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'in de babasının vefat haberini üzülerek aldık. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı bütçesi ve Bütçe kararnamesi hakkında plan ve bütçe komisyonu raporu oylanarak onaylandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 3 Aralık 2020 günü saat 14.00'de toplanması kararlaştırılarak, toplantı sonlandırıldı. - MALATYA