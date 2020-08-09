Malatya Büyükşehir Belediyesi kendi çimini üretiyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu çim bitkisini kendi tesislerinde üretiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Akçadağ'da bulunan tesislerindeki 300 dönüm alanda rulo çim üreten Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve ucuz çim çıkarıyor.

Üretim tesisinden sorumlu ziraat mühendisi İlhan Yılmaz, alanın TİGEM'den kiralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu geniş alanda rulo çim üretiyoruz. Şu ana kadar 75 dönümlük alanda ekim gerçekleştirdik. Ürettiğimiz çimleri Malatya kent merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerimizde kullanıyoruz. Kavşaklar, refüjler, parklar, piknik alanları ve muhtelif alanları yeşillendiriyor, nezih bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ürettiğimiz çimleri makineler vasıtasıyla önce biçip temizliyoruz. Daha sonra yine makine aracılığıyla rulo haline dönüştürüp, kullanılacak yere monte ediyoruz."

Tesisin, Malatya Büyükşehir Belediyesine tasarruf sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Alan içerisinde idari bina ve harmanlama sahası hazırlıyoruz. İl dışında veya diğer yerlerden getirdiğimiz yetişkin bitkilerin burada hem iklim şartları açısından, hem çevre faktörleri açısından uyumunda problemler yaşıyoruz. Burada aldığımız küçük fidanları yetiştirip, Malatya'nın iklim ve çevre şartlarına uygun hale getirip istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra Malatya genelinde kullanmak." ifadelerini kullandı.