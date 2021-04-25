Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlarını üretiyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, 300 dönüm alana kurulu Fidan Üretim Merkezi'nde hem kendi hem de diğer kurumların fidan ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fidanların ve 50 dönümlük alandaki çimlerin dikime hazır hale geldiğini belirtti.

Belediyenin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çim, ağaç, bitki ve diğer nebatatla ilgili bütün imkanlara sahip olan merkezden herkesin yararlanmasını istediklerini ifade eden Gürkan, "Bizim özellikle önümüzdeki dönemde yeşili koruma ilkesi çerçevesinde Malatya'da ki yeşil alanların en azından 3 veya 5 katına çıkartılması noktasında yoğun bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu da yaptıkları çalışmaları anlattı.