Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemini arttırdı - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemini arttırdı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren almış olduğu tedbirleri sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemini arttırdı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren almış olduğu tedbirleri sürdürüyor.


Toplu taşıma araçlarından duraklara, minibüslerden özel taksilere kadar birçok alanda ilaçlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak personellerinin ateşini ölçerek mesaiye başlamalarını sağlıyor.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sağlık personelleri tarafından mesai saatinin başlaması ile birlikte giriş katına gelen personellerin ateşi ölçülerek gerekli tedbirler alınıyor.


Belediye Başkanı Gürkan'ın da ateşi ölçüldü


Büyükşehir Belediyesi Sağlık Personelleri tarafından personellerin ateşinin ölçülmesinin akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da ateşi ölçüldü.


Başkan Gürkan ateşinin ölçülmesi sırasında yapmış olduğu açıklamada, "Korona virüs ile alakalı ülke genelinde çok hassas çalışmalar yürütülmekte ve hükümetimiz gerekli bütün tedbirleri almakta. Korona virüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle birlikte bizlerde yerelde tedbirler almaktayız. Personellerimizin sağlığı bizim için önemli, mesai başlamadan ateşlerini ölçerek herhangi bir rahatsızlıklarının olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde esnek çalışma sistemine de geçebiliriz. Belediyemizde vardiya sistemi veya personellerimiz bulundukları yerde görevlerini ifa edebilirler" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların mümkün olduğu kadar kurallara riayet ederek dışarı çıkmamalarını öneren Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELSOS, MEGSAŞ ve Esenlik Şirketimiz vatandaşlarımızın müracaatı halinde ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şirketlerimiz gerekli çalışmaları yapmıştır. Temennimiz insanlığın biran önce bu musibetten kurtulmasıdır. Korona virüs ile ilgili alınan kurallara vatandaşlarımızın sonuna kadar riayet etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız hijyen ve temizlik kuralları ile sokağa çıkma yasaklarına uymaları hem kendileri hem de çevrelerindeki insanlar için çok önemli. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:52 Kaynak: İHA

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