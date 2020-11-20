Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje

20.11.2020 19:18
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Hibeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Engelli Araçları için Tamir ve Bakım İstasyonu" projesi başarılı bulunarak, hibe almaya hak kazanan projeler arasında...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Hibeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Engelli Araçları için Tamir ve Bakım İstasyonu" projesi başarılı bulunarak, hibe almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.

Projenin hayata geçmesi için Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hibeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan, 'Engelli Araçları için Tamir ve Bakım İstasyonu' projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun katıldı.

Programda konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya için çok önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün ilimiz için çok önemli olan bir projenin imza töreni için bir aradayız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ajansımıza gelerek bizleri onurlandırdı. Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok önemli hizmetleri var. Bu önemli hizmetleri arasında özellikle toplumun her kesimini gündelik yaşama, kentsel yaşama entegre edebilmek için Malatya'nın farklı yerlerinde önemli projeleri bulunmakta. Bugün engelli araçlarının tamiri ile ilgili projeyi mevcut tesisin genişletilmesi, kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması üzerine Fırat Kalkınma Ajansının SOGEP projesine başvurdular ve projede başarılı bulundu. Bu proje aslında sosyal belediyecilik için sadece bir konu üzerine bir proje değil bütün bölgemize hizmet edecek bir model. Engellilerin araçlarının tamir edileceği, yeni araç modellerinin geliştirileceği ve eksikliklerin giderileceği bir yer. Bizler SOGEP projesi kapsamında Malatya ilimizde toplam 5 projeye destek verdik. Büyükşehir Belediyemiz ile çok uyumlu çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu diğer hizmetlerin etkinliğini artırmak için bundan sonrada destek ve katkılarımız sürecek. Projemizin ilimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

FKA ile birlikte çalışmaktan, paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ile Fırat Kalkınma Ajansı güzel hizmetlere imza atıyor. Bugün protokolünü imzaladığımız engelliler ile ilgili sosyal bir projeyi de yine birlikte gerçekleştireceğiz. Sanayi Bakanlığımızın 2020 yılında açmış olduğu Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında engelli araçlarının tamir ve bakımı ile ilgili sadece Malatya'ya değil Tunceli, Bingöl Elazığ bölgesine hizmet verecek bir projeye birlikte imza atıyoruz. Bugün bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyemizdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız özellikle sosyal içerikli projelerin şehrimizde yer etmesi, şehrimizin insanına hizmet etmesi noktasında yoğun gayret gösteriyorlar. İlimizde toplam 1700 ortopedik engelli vatandaşımız bulunmakta. Diğer illerimizi de saydığımız zaman yaklaşık 10 bine yakın ortopedik engelli vatandaşımız var. Bunların büyük bir kısmı engelli araçlarıyla yaşamlarını kolaylaştırmak anlamında hayatlarını sürdürmekteler. Zaman zaman bu araçların bozulması durumunda bu vatandaşlarımız araçlarının bakımı, tamiri ve yedek parça bulunması noktasında hayli zorlanmaktalar. Biz bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla Sosyal Geliştirme Projesi içerisinde Fırat Kalkınma Ajansıyla paydaş olarak bu konuda yapılan proje hem Fırat Kalkınma Ajansı nezdinde hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde olumlu neticeye varmış ve bugün onun protokolünü imzalıyoruz. İnşallah protokol ile birlikte sosyal hizmetin merkezi haline getirmiş olduğumuz Kernek Külliyemizin bulunduğu alanda engelli araçlarımızın bakım, tamir ve onarımı yapılacak. Ayrıca bütün engelli kardeşlerimizin engelli araçları ile ilgili bakım, onarım, parça değişim işleri devam ederken istedikleri taktirde yedek araç temin edilecektir. Bu projenin Malatya'mıza bölge illerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu proje Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın yetkililerine, Fırat Kalkınma Ajansına ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum. İyi ki böyle güzel bir projeyi yapmışsınız. İnşallah bu projeyle Malatya'daki sosyal içerikli bu tür iş ve işlemlerin ve engelli kardeşlerimizin daha engelsiz bir ortamda yaşamaları, hareket ve seyahat etmeleri sağlanacak hem de onların bu tür tamir bakım ve onarım gibi konularda problem yaşamalarının da önüne geçilecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan 'Engelli Araçları için Tamir ve Bakım İstasyonu' projesini imzaladı. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Engelli, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı proje - Son Dakika


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