Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması

02.12.2020 17:24
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda 'Dumansız Hava Sahası' ile ilgili yatay figür ve levhalama çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği 'Korona virüs Tedbirleri' konulu ek genelge ile İl hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen cadde, sokak, meydan, park ve toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Yayınlanan genelge sonrasında çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi belirtilen alanların 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında yer aldığını belirtmek amacıyla yatay figür ve levhalama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Şişman, yapılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, " Covid-19 önlemleri kapsamında yasak getirilmiş cadde ve sokaklarda dumansız hava sahası levhalama, sticker ve totem çalışmalarımız yapılmıştır. Dumansız Hava Sahası ile ilgili önlemler kapsamında vatandaşlarımızın bu yasaklara riayet etmeleri konusunda rica ediyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü vatandaşların belirtilen kurallara uymalarını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilimiz genelinde toplu taşıma,minibüs durakları ile araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklarda, ilimiz merkezinde Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kanalboyu Caddesi, ve bu caddelerle bağlantılı sokaklar ile Akpınar Meydanı, Soykan Parkı ve Kernek Meydanında yatay figür ve levhalama çalışmalarıyla vatandaşların kurallara uymaları hedefleniyor.

Türkiye genelinde büyük artışların yaşandığı Covid 19 salgını sonrasında alınan ek tedbirler ile bu artışın önüne geçilmeye çalışılırken, vatandaşların da istisnasız bir şekilde 'Maske, Mesafe ve Hijyen' kurallarına uymaları gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dumansız hava sahası' uygulaması - Son Dakika


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