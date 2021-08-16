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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'ya Destek - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'ya Destek

16.08.2021 11:50
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'ya Destek, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde meydana gelen sel ve yangınlardaki arama kurtarma ve temizleme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekipleri bölgeye gönderdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde meydana gelen afetlerde afetin yaşandığı şehirlere ve bölgelere desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Bölgesinde yaşanan yangın afetinin ardından bölgeye araç ve personel desteği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetiyle birlikte bölgeye iş makinesi ve personel desteği sağlıyor. Sel afetinden en çok etkilenen illerden olan Kastamonu iline ve Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine araç ve personel desteği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları için bölgeye gitti.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile birlikte Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sel afetinin yaşandığı bölgeye giderek çalışmalara destek verecek. Konuyla ilgili bilgiler aktaran Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, "Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Bölgesinde meydana gelen yangın afetiyle alakalı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak araç ve personel desteği sağlanmış ve arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Bugün itibariyle Kastamonu ilimizde meydana gelen sel afetiyle ilgili olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bölgeye araç ve personel sağlanması noktasında çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlarımız bölgeye gitmek için yola çıktılar. Sel afetinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Rabbim ülkemizi bu tür afetlerden korusun" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Malatya'da, bölgede ve ülke genelinde devletin ve vatandaşların yanında oluklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Depremlerde, orman yangınlarında ve sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına müdahale için görev yapan uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak sel felaketine yardım için Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine iş makinesi ve ekiplerimizi gönderdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi sadece Malatya'da değil bölgesinde ve ülkesinde olan bütün sorunlara müdahale eden bir duruma gelmiştir. Üzerimize düşen her konuda milletimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'ya Destek

Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Malatya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'ya Destek - Son Dakika


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