Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Eğitim Desteği
Son Güncelleme: 25.04.2022 13:47

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Merkezlerinin (MABEM) etüt ve rehberlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen 4. 5. 6. ve 7.sınıf öğrencileri için seçme sınavı yapılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini yürüten MABEM çatısı altında bir külliye, beş semt konağı, sekiz eğitim merkezi ve bir millet kıraathanesi olmak üzere toplam on beş eğitim tesisi bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde Malatya halkının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri, sınavlara hazırlık kursları, mesleki ve teknik eğitim kursları ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında Malatya'nın farklı lokasyonlarındaki MABEM şubeleri için "Öğrenci Seçme Sınavı" gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Pazar günleri yapılacak sınav için başvurular, 25 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinden alınacak. Yapılacak sınavla, etüt ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen ortaokul öğrencilerinin başarı durumları tespit edilecek. Öncelikle, başarılı olup ekonomik durumu yetersiz olanlara yönelik Kernek Külliyesi başta olmak üzere Özalper, Yeşiltepe, Salköprü, Çarmuzu ve Melekbaba Semt Konakları ile TOKİ Şehit Ramazan Sarıkaya ve Tecde eğitim merkezlerinde sınav yapılacak. 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavla, etüt derslerine alınacak öğrenciler belirlenecek.

Eğitim merkezlerine öğrenci seçiminde, sınavda başarılı olunmasının yanında öğrenci ailesinin ekonomik durumu da göz önüne alınacak. Başarılı olup ekonomik durumu yetersiz öğrencilere öncelik verilecek. Büyükşehir Belediyesinin semt konakları ve eğitim merkezlerinde her yıl 2 bini aşkın ortaokul öğrencisi etüt ve rehberlik etkinliklerinden ücretsiz faydalanıyor.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
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