Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleşmesi hakkında bilgiler verildi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Gaziantep'te düzenlenen çalıştaya katıldıklarını belirten Katipoğlu, çalıştayın verimli geçtiğini söyledi.

Mustafa Katipoğlu, "Gaziantep'te Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gençlik Spor Çalıştayı düzenlendi.

Bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalıştaya katılım sağladık. Ülkemizdeki Büyükşehirlerin tamamı, ilgili Daire Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri de bu çalıştaya katıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çalıştaya katılarak, gençlik ve spor anlamında neler yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Bakanlığın gelecek ile ilgili projeleri hakkında da bilgiler verdiler. Bizlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde gençlere ve sporculara yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında oradaki diğer belediyeleri bilgilendirdik. Yapacağımız tesisleşmeleri, fiziki yatırımları ve şuan uygulanan gençler için yapmış olduğumuz gençlik merkezleri ile alakalı genel hatları ile bilgiler verdik. Bu çalıştayın çok faydalı geçtiğini düşünüyorum. Bu çalıştayı düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlara Malatya Büyükşehir Belediyesi ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.